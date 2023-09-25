اعترافات لصوص أبواب المقابر الحديدية: نفذنا جريمتى سرقة بأسلوب الخلع

كتب ـ سليم على

أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بالشرقية، أنهما كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة أبواب المقابر الحديدية، وأقرا بارتكابهما واقعتى سرقة بأسلوب الخلع.

وأضافا خلال التحقيقات، أنهما ينفذا عمليات السرقة وقت الفجر بعد غياب حركة المواطنين من الشوارع مما يسهل عليهم تنفيذ عمليات السرقة، وبيع متحصلات السرقة لدى عميلهم سيئ النية (عامل خردة- مقيم بدائرة المركز).

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الأبواب الحديدية من المقابر بمحافظة الشرقية، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عاطلين متهمين بسرقة أبواب حديدية من المقابر في محافظة الشرقية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تحت عنوان (سرقة بوابات المدافن) .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من (عامل مقابر- مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) بسرقة أبواب حديدية من المقابر واتهم (عاطلان - مقيمان بدائرة المركز)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.