استقالة الحكومة الأردنية تمهيدا لتعديل وزارى على حكومة بشر الخصاونة

أعلنت الحكومة الأردنية استقالتها، ووضع الوزراء استقالاتهم بتصرف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم الاثنين برئاسته تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على الحكومة، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية فى شريط عاجل.
استقالة الحكومة الأردنية تمهيدا لتعديل وزارى على حكومة بشر الخصاونةالإثنين، 25 سبتمبر 2023 11:11 ص
بشر الخصاونة
وكالات
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