اليوم السابع
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استقالة الحكومة الأردنية تمهيدا لتعديل وزارى على حكومة بشر الخصاونة

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 11:11 ص
استقالة الحكومة الأردنية تمهيدا لتعديل وزارى على حكومة بشر الخصاونة بشر الخصاونة
وكالات

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أعلنت الحكومة الأردنية استقالتها، ووضع الوزراء استقالاتهم بتصرف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم الاثنين برئاسته تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على الحكومة، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية فى شريط عاجل.


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استقالة الحكومة الاردنية

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