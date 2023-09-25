اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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استطلاع: 56% من الأمريكيين لديهم عدم رضا على أداء الرئيس بايدن

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 02:00 ص
استطلاع: 56% من الأمريكيين لديهم عدم رضا على أداء الرئيس بايدن الرئيس الأمريكي بايدن
أ ش أ

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أظهر استطلاع جديد للرأي الأحد أن معدل عدم الرضا عن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل إلى أعلى مستوى له خلال فترة رئاسته، فضلا عن تراجع دعم الكتل التصويتية الأساسية.
 
وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" ونقلت نتائجه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - ارتفعت نسبة عدم الرضا عن أداء بايدن إلى 56 %، بينما قال 41 %إنهم راضون عن أدائه. 
 
ويظهر الاستطلاع أيضًا تراجع الدعم لبايدن مع الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، والذين أبلغوا عن نسبة تأييد بلغت 46%، واللاتينيين الذين أبلغوا عن 43%، والمستقلين - الذين سيكونون أساسيين في تحديد الانتخابات العامة - بنسبة 36%.
 
ويواصل الاستطلاع تسليط الضوء على الاتجاه المتمثل في إظهار الغالبية العظمى من الناخبين الذين يعبرون عن قلقهم بشأن بايدن، وكذلك خصمه المحتمل في الانتخابات العامة لعام 2024، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
 
ولا يزال الناخبون ينظرون إلى عمر بايدن، البالغ 80 عامًا، باعتباره مشكلة، إذ يقول 74% من الناخبين إن لديهم مخاوف كبيرة أو معتدلة من أنه لا يتمتع بالقدرة العقلية والبدنية اللازمة ليكون رئيسًا للبلاد.. بينما قال 44% الشيء نفسه عن ترامب الذي هو أصغر بثلاث سنوات.

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