إصابة 3 أشخاص أحدهما برش خرطوش فى مشاجرة بالمراغة سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بناحية قرية بنى هلال دائرة مركز شرطة المراغة، شمال محافظة سوهاج بسبب خلافات الجوار، تم نقل المصابين للمستشفى تلقى العلاج اللازم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بالمراغة ووجود مصابين، تم ضبط المتهمين في المشاجرة والسلاح المستخدم.

وعقب الانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوجود مشاجرة ومصابين بناحية بني هلال دائرة مركز المراغة، حيث تبين أنها بين "طرف أول" حمادة ع ج ع 35 سنة عامل زراعي مصاباً "برش خرطوش بالركبة اليسري"، وتم نقله لمستشفي طهطا العام وشقيقه هاني ع ج ع - سن 43 عامل زراعي "بدون إصابات".

و"طرف ثان" الجارحي ا ا ا 33 سنة بائع ملابس متجول مصاباً " بجرح رضي بالرأس " وتم نقله لمستشفي طهطا العام ونجل عمومته مخيمر ع ح ر 25 سنة عامل مصاباً " كدمة بالجبهة " الطرفان مقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية خرطوش وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم علي الآخر بالضرب، واتهم الأول من الطرف الأول والأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من السلاح الخرطوش المضبوط بحوزته مما أدي لإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.