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إصابة شخص فى حادث دراجة نارية بالغربية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 10:24 ص
إصابة شخص فى حادث دراجة نارية بالغربية حادث - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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شهد طريق "طنطا-كفر الشيخ" الدولي حادث دراجة نارية، مما أسفر عن إصابة شخص بجروح وكسور متفرقة بالجسد، وتم نقله إلي المستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.
 
تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب دراجة نارية بطريق "طنطا-كفر الشيخ" الدولي بنطاق مركز طنطا، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث وتبين إصابة شاب يدعي "محمد ا س" يبلغ من العمر 35 سنة، مصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسد، تم الدفع بسيارة إسعاف ونقله الي المستشفي العام لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 



 


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