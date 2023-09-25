إصابة شخص فى حادث دراجة نارية بالغربية

الغربية محمد طارق

شهد طريق "طنطا-كفر الشيخ" الدولي حادث دراجة نارية، مما أسفر عن إصابة شخص بجروح وكسور متفرقة بالجسد، وتم نقله إلي المستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب دراجة نارية بطريق "طنطا-كفر الشيخ" الدولي بنطاق مركز طنطا، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث وتبين إصابة شاب يدعي "محمد ا س" يبلغ من العمر 35 سنة، مصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسد، تم الدفع بسيارة إسعاف ونقله الي المستشفي العام لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





