إصابة شخصين فى حادث تصادم " دراجتين بخاريتين" بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب شخصين، اليوم الاثنين، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، بنجع الجامع في مركز الوقف شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة شخصين في حادث تصادم موتوسكلين بطريق نجع الجامع في مركز الوقف، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى.

وأسفر الحادث عن إصابة عبد الرحيم محمد، 25عاما، وإبراهيم أبو الوفا، 23 عاما، في حادث تصادم الموتوسكلين بمركز الوقف.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى.