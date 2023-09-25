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إصابة شخصين فى حادث تصادم " دراجتين بخاريتين" بقنا

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 08:20 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم " دراجتين بخاريتين" بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب شخصين، اليوم الاثنين، في حادث تصادم  دراجتين بخاريتين، بنجع الجامع في مركز الوقف شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة شخصين في حادث تصادم موتوسكلين بطريق نجع الجامع في مركز الوقف، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى.
 
وأسفر الحادث عن إصابة عبد الرحيم محمد، 25عاما، وإبراهيم أبو الوفا، 23 عاما،  في حادث تصادم الموتوسكلين بمركز الوقف.
 
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى.
 
 
 
 
 

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