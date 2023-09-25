اليوم السابع
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إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة فيلا فى كرداسة

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 12:30 م
إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة فيلا فى كرداسة محكمة_أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل محبوسا للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة فيلا بمنطقة كرداسة.
 
وطلبت النيابة العامة في وقت سابق رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية المتهم بسرقة فيلا في كرداسة، وتبين أنه عاطل، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض فيلا للسرقة بكرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاطل تسلل للفيلا، واستولى على بعض المتعلقات. 
 
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق. 

اخبار الحوادث

أمن الجيزة

جرائم السرقة

النيابة العامة



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