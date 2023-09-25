أوكرانيا تعلن التصدى لهجمات روسية في اتجاهات باخموت ومارينكا وميليتوبول

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أعلنت هيئة أركان الجيش الأوكراني، الأحد، صد هجمات القوات الروسية في اتجاهات باخموت ومارينكا وميليتوبول خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي شهدت إجمالي 24 اشتباكا قتاليا.

وذكرت "الأركان الأوكرانية" - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "أن القوات الجوية الأوكرانية استهدفت اليوم 8 مرات مجموعات الجنود والمعدات الروسية، كما دمرت القوات الأوكرانية منظومتين صاروخيتين روسيتين مضادتين للطائرات، و4 أنظمة مدفعية، ومستودعًا للذخيرة".

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية شنت هجوماً صاروخياً و44 غارة جوية، و52 ضربة براجمات صواريخ متعددة، على المواقع الأوكرانية، لافتا إلى أن الوضع العملياتي في شرق وجنوب أوكرانيا لا يزال معقدا.

وفي اتجاهي "كوبيانسك" و"ليمان"، أفاد البيان بأن الغارات الجوية الروسية استهدفت خلال اليوم الماضي مناطق خاركيف ولوجانسك، حيث تعرضت أكثر من 10 مستوطنات للقصف بالمدفعية وقذائف الهاون، بالإضافة إلى تعرض أكثر من 10 مستوطنات أخرى للقصف في اتجاه ليمان.

وفي اتجاه "باخموت"، لفت البيان إلى أن القوات الأوكرانية نجحت في صد الهجمات الروسية في المنطقة الواقعة شرق "بوهدانيفكا" وجنوب شرق "بيلا هورا" بمنطقة دونيتسك، مضيفا أن الغارات الجوية الروسية استهدفت المناطق القريبة من "كليششيفكا" و"أندرييفكا" بمنطقة دونيتسك، وتعرضت أكثر من 10 مستوطنات لقصف مدفعي وقذائف هاون.

وفي اتجاه "مارينكا"، أوضح البيان أن القوات الأوكرانية نجحت في صد 11 هجومًا روسيا، لكن غارة جوية روسية ضربت المنطقة القريبة من "نوفوميخيليفكا" في منطقة دونيتسك، وتعرضت أكثر من 10 مستوطنات لإطلاق النار.

أما في "خيرسون" فقد شنت القوات الروسية غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق (بيريسلاف وأودرادوكاميانكا وبرهونكا وأولهيفكا).