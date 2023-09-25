أوقاف شمال سيناء تشارك في الإعلان عن الحملة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال

شمال سيناء - محمد حسين

تشارك مديرية أوقاف شمال سيناء في الإعلان عن الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والمقرر تنفيذها الأحد القادم 2023/10/1 ولمدة 4 أيام.

قال الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي، أن مديرية الأوقاف ستقوم بالإعلان عن الحملة بالمساجد الكبرى، لحث المواطنين على تطعيم جميع الأطفال من سن يوم وحتى سن 10 سنوات، لافتا انه تم اليوم عقد اجتماع ممثلي الصحة والأوقاف بشمال سيناء للتنسيق للمشاركة.

اضاف الشيخ حسين البنديري مدير المتابعة بمديرية الأوقاف أنه سيتم عمل محاضرة توعوية مع لـ 50 إماما وخطيبا بمسجد ألنصر في إطار الدورة التدريبية لـ 80 من أئمة المساجد للقيام بدورهم التوعوي.