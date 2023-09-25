أوقاف شمال سيناء تشارك في الإعلان عن الحملة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال

تشارك مديرية أوقاف شمال سيناء في الإعلان عن الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والمقرر تنفيذها الأحد القادم 2023/10/1 ولمدة 4 أيام.
قال الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي، أن مديرية الأوقاف ستقوم بالإعلان عن الحملة بالمساجد الكبرى، لحث المواطنين على تطعيم جميع الأطفال من سن يوم وحتى سن 10 سنوات، لافتا انه تم اليوم عقد اجتماع ممثلي الصحة والأوقاف بشمال سيناء للتنسيق للمشاركة.
اضاف الشيخ حسين البنديري مدير المتابعة بمديرية الأوقاف أنه سيتم عمل محاضرة توعوية مع لـ 50 إماما وخطيبا بمسجد ألنصر في إطار الدورة التدريبية لـ 80 من أئمة المساجد للقيام بدورهم التوعوي.
قال فتحي عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بصحة شمال سيناء، إن الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم وحتى 10 سنوات مجانا وأن التطعيم للمصريين وغير المصريين من منزل إلى منزل وبجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات.
أضاف أن الإدارة وضعت خطة اعلامية مكثفة لحث الأهالي على عملية التطعيم ضد شلل الأطفال، والعمل على ضرورة وصول الحملة القومية لجميع الأحياء والمنازل، وجار توزيع رسائل توعوية الي ائمة المساجد للتنوية عن الحملة بخطبة الجمعة القادمة .
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