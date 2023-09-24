وزير المالية النمساوي: البنك المركزي الأوروبي يتحمل المسئولية في مكافحة التضخم

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أكد وزير المالية النمساوي الدكتور ماجنوس برونر أن البنك المركزي الأوروبي يتحمل المسئولية في مكافحة التضخم المرتفع ، حيث يستطيع البنك مكافحة التضخم على نطاق واسع.



ودافع الوزير - في تصريح له اليوم الأحد عن إجراءات الحكومة لمكافحة التضخم .. مشيرا إلى أن المساعدات مثل الحد الأقصى للرسوم أو الحد الأقصى لتكلفة الكهرباء كانت مهمة من أجل خلق التوازن الاجتماعي ، لكنه اعترف بأنه ليس كل التدابير تحد من التضخم.



واستبعد الوزير النمساوي وصول عجز الموازنة في البلاد إلى مستوى الصفر في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الراهنة .



وقال برونر أن العجز الصفري المرغوب فيه لا يمكن تحقيقه نظراً للأزمات المختلفة والتطورات الاقتصادية، معربا عن أمله في أن تعود البلاد إلى هذا الوضع مرة أخرى في مرحلة ما ولكن الأمر أصبح الآن غير واقعي لبضع سنوات قادمة، على أقل تقدير.



وأشار إلى أن الحكومة سوف تقدم 2.3 مليار يورو إضافية لدعم الولايات الفيدرالية لتحقيق العدالة المالية.



ورفض برونر مرة أخرى فرض الحد الأقصى لسعر الفائدة، مضيفا أن ما يجب أن نفكر فيه هو كيف يمكن للناس الحصول على القروض بسهولة أكبر مرة أخرى.