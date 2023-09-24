اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 سبتمبر 2023 04:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير العدل ورئيس المركزى للإحصاء يشهدان توقيع برتوكول تعاون بالمجال الإحصائى

الأحد، 24 سبتمبر 2023 03:35 م
وزير العدل ورئيس المركزى للإحصاء يشهدان توقيع برتوكول تعاون بالمجال الإحصائى وزير العدل يشهد توقيع برتوكول تعاون بالمجال الإحصائي
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد اليوم، الأحد، المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مراسم توقيع بروتوكول مشترك بين الوزارة والجهاز، ووقع البروتوكول كلاً من مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، ورئيس الإدارة المركزية للإحصاءات.
 
جاء ذلك في إطار حرص وزارة العدل على الإستفادة من خبرات  الدولة في مجال الرقمنة، وسعياً منها نحو تطوير النظام الإحصائي بالوزارة وبناء القدرات الإحصائية بما يتوافق مع التوجيهات الوطنية والدولية.
 
كما يأتي توقيع البروتوكول ضمن خطة وزارة العدل نحو التحديث المستمر لمنظومة العدالة الرقمية وتعظيم الاستفادة من البيانات المستخرجة منها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وزير العدل يشهد توقيع برتوكول تعاون بالمجال الإحصائي (1)
وزير العدل يشهد توقيع برتوكول تعاون بالمجال الإحصائي (1)

وزير العدل يشهد توقيع برتوكول تعاون بالمجال الإحصائي (2)
وزير العدل يشهد توقيع برتوكول تعاون بالمجال الإحصائي (2)

وزير العدل يشهد توقيع برتوكول تعاون بالمجال الإحصائي (3)
وزير العدل يشهد توقيع برتوكول تعاون بالمجال الإحصائي (3)

 


بروتوكول تعاون

وزارة العدل

التعبئة والاحصاء

المجال الاحصائى

برتوكول تعاون بالمجال الإحصائي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة