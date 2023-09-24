واشنطن بوست: مسئولون غربيون يضغطون لإجراء الانتخابات فى أوكرانيا برغم الحرب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست، إنه على الرغم من الحرب الروسية فى أوكرانيا وفرض القوانين العرفية على مستوى البلاد، إلا أن بعض السياسيين الغربيين يضغطون على حكومة كييف لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهو الاحتمال الذى ترك المسئولون الأوكرانيون فى حيرة من أمرهم.

وذكرت الصحيفة، أن المقترح الذى طرح فى الأساس تينى كوكس، رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا هولندى الجنسية، دفع به أيضا السيناتور ليندسى جراهام، وذلك خلال زيارة لكييف الشهر الماضى بصحة السيناتوران ريتشارد بلومنثال واليزابيث وارن الديمقراطيين، اللذين ركزا على تعزيز المساعدات الأمريكية ودعم أوكرانيا من كلا الحزبين.

وآثار القضية جمهوريين آخرين، منهم معقلين محافظين مثل توكر كارلسون، الذى اتهم زيلينسكى كذبا بإلغاء الانتخابات. ويحظر دستور أوكرانيا إجراء الانتخابات فى ظل تطبيق القانون العرفى.

ويقول مسئولون أوكرانيون وخبراء الانتخابات وأنصار الديمقراطية إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة فى وقت الحرب أمر مستحيل تقريبا، كما أنه غير حكيم. فحوالى خُمس أراض أكرانيا حاليا تحت قبضة القوات الروسية، كما أن الملايين من الأوكرانيين قد نزحوا وهناك الكثير منه يعيش خارج البلاد. ويتم نشر عشرات الآلاف من الجنود على الجبهة.

ويسلط الضغط لإجراء الانتخابات برغم مثل هذه العقبات الضوء على الطلب المستمر من قبل البعض فى الغرب بأن تثبت أوكرانيا التزامها بالديمقراطية، حتى على الرغم من أن الاوكرانيين انتفضوا فى مظاهرات مؤيدة للديمقراطية مرتين، الثورة البرتقالية عامين 2003 و2004، وثورة عامي 2013 – 2014.

ويقول المسئولون الاوكرانيون إنه من أجل إجراء تصويت فى وقت الحرب فإن هناك العديد من العقبات المالية واللوجستية والقانونية يجب أن يتم التغلب عليها. وفى الجلسات الخاصة، يقول البعض إن الاحتمال مستحيل، ويمكن ان يوفر لقوات الأمن الروسية وسيلة للتسلل وإضعاف أوكرانيا من الداخل.