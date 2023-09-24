هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على بعد عدة كيلو مترات من عاصمة جورجيا

تم تسجيل زلزال قوته نحو 4.4 درجة في جورجيا صباح اليوم الأحد، ويقع مركزه على بعد 6 كيلومترات من تبليسي عاصمة البلاد، حسب موقع روسيا اليوم.
وحسب تقارير، فقد وقع الزلزال على عمق نحو 10 كيلومترات، ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو ضحايا.
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تم تسجيل زلزال قوته نحو 4.4 درجة في جورجيا صباح اليوم الأحد، ويقع مركزه على بعد 6 كيلومترات من تبليسي عاصمة البلاد، حسب موقع روسيا اليوم.
وحسب تقارير، فقد وقع الزلزال على عمق نحو 10 كيلومترات، ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو ضحايا.
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