اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على بعد عدة كيلو مترات من عاصمة جورجيا

الأحد، 24 سبتمبر 2023 08:02 ص
هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على بعد عدة كيلو مترات من عاصمة جورجيا مقياس ريختر - أرشيفية
وكالات

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تم تسجيل زلزال قوته نحو 4.4 درجة في جورجيا صباح اليوم الأحد، ويقع مركزه على بعد 6 كيلومترات من تبليسي عاصمة البلاد، حسب موقع روسيا اليوم.

 

وحسب تقارير، فقد وقع الزلزال على عمق نحو 10 كيلومترات، ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو ضحايا.

 


جورجيا

هزة ارضية

تبليسي

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