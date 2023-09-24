اليوم السابع
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الأحد، 24 سبتمبر 2023 05:33 م
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نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة آليات التحول الرقمي

الأحد، 24 سبتمبر 2023 05:09 م
نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة آليات التحول الرقمي جانب من الاجتماع
سوهاج عمرو خلف

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عقد  أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم اجتماعا، لمناقشة آليات التحول الرقمى بمحافظة سوهاج، بحضور عصام الحناوى مدير مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، وحاتم عبد العزيز مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام، وعدد من العاملين بمركز المعلومات، وأعضاء البوابة الإلكترونية، ووحدة " حياة كريمة " بديوان عام المحافظة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.
 
ونقل نائب المحافظ تحيات محافظ سوهاج لجميع الحضور، مؤكدا على أهمية التحول الرقمي كاتجاه من اتجاهات الدولة وهدف من أهداف خطة 2030م، لافتا إلى أهمية تدريب العاملين على استخدامات الحاسب الآلي، وتعريفهم بالأطر الحاكمة للتحول الرقمي .
 
ومن جانبه تحدث مدير مديرية التنظيم والإدارة عن الأطر القانونية والتنظيمية لوحدة التحول الرقمي المقرر إنشاؤها بالمحافظة، وأوضح مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام أهمية التدريب المناسب لكافة العاملين، وخاصة العاملين في مجال المعلومات . 
 
ووجه " القاضي " بأهمية العمل المستمر للوصول إلى التحول الرقمي الكامل، وتخزين كافة البيانات بكافة القطاعات، واستخراجها لمعاونة متخذ القرار، وطالبى الخدمة المعلوماتية من الحاسب الآلى مباشرة، وصولا إلى صفر استخدام أوراق في العمل الحكومي.
 
 

سوهاج

محافظ سوهاج

التحول الرقمى

حياة كريمة



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