نائب محافظ الجيزة يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى بالبدرشين

كتبت - مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدرسة الشهيد نصر قاسم الثانوية المشتركة ومدرسة الشهيد صالح فخري الإعدادية بنات بميت رهينة ومدرسة الشهيد عاطف الإسلامبولي الإعدادية بنين ومكتب توجيه التربية الأجتماعية بمدينة البدرشين، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع نائب المحافظ التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والمعامل المختلفة وأعمال الصيانة المنتهية، مشددا بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بكافة مدارس مراكز ومدن المحافظة والتأكيد على مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات والحفاظ علي نظافة دورات المياه وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة.

والتقى النائب بعدد كبير من المعلمين، مؤكدا لهم حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة التعليم وذلك من منطلق أن التعليم هو قاطرة التنمية ومحور رئيسي برؤية مصر للتنمية 2030، مشيرا إلى أن المعلم يقع على عاتقه المسؤلية الأولى في بناء وتكوين شخصية الأبناء مشاركة مع الأسرة للتشجيع المستمر للطلاب على تحصيل العلم والمعرفة لإعداد جيل قادر علي مواجهة تحديات المستقبل.

ومن ناحية أخرى، تفقد النائب أعمال تطوير سوق بن حزم بمدينة البدرشين تمهيدا لتشغيله خلال الفترة القادمة، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بمبنى السوق والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعه الانتهاء من الأعمال.

وتابع النائب ميدانيا نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية سقارة وأعمال عداية خط الصرف الصحي بطريق المريوطية، حيث وجه برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية محمود شنب رئيس مركز البدرشين وسمير حجازي مدير عام الأدارة التعليمية بالبدرشين ومسؤولي هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة للأعمال.