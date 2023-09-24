مواطن أسيوطي: أدعم الرئيس السيسى في الانتخابات لأن إنجازاته واضحة في الصعيد

أسيوط -هيثم البدرى

قالت حامد علي شحاته مواطن من مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، أنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة بكل الحب والتأييد.

وأضاف حامد، أن هذا التأييد والدعم لا يأتي من فراغ ولكن لكمية الانجازات التي لا حصر لها خلال سنوات رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمهورية مصر العربية، مضيفا أن انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة لكل عاقل وفاهم ليس له انتماء إلا للدولة المصرية، وعلينا أن ننظر لنا حدث بدول الجوار ونأخذ منها عبرة.

وأوضح حامد علي شحاته، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع خلال سنوات التي تولى فيها المسؤولية تحقيق العديد من الانجازات الكبيرة في كافه المجالات من أهمها حياة كريمة، التي عادت مشروعاتها بالنفع على كل محافظات الجمهورية، وهو ما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية بين مواطني البلد الواحد بالاضافه للمبادرات الرئاسية التي استشعر المواطن المصري بالفعل بقيمتها منها حمله 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي والاهتمام بذوي الهمم ، بالإضافة الى العديد من المشروعات القومية الضخمة التي عادت بالنفع وجعلت مصر في وضع اقتصادي ، ويكفي أيضا ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحفاظ على الدولة المصرية التي كادت أن تتمزق مؤكدا أن المصريين يعرفون الحقيقة ولا يستمعون الى المغرضين ولا القنوات المعادية للدولة المصرية، وسيكون داعم وبقوة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال الانجازات والمشروعات التي بدأها حتى تستعيد مصر مكانتها وقوتها.