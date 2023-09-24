"معرفة الملمس واللون والأرقام".. كيف تُفرّق العملات المزورة عن الحقيقية؟

كتبت أمنية الموجي

جرائم تزوير العملات الورقية، انتشرت في الفترة الأخيرة، ويقع أغلب المواطنين في مأزق النصب والاحتيال بالعملات المزورة، وألقت الجهات الأمنية متهمين بتزوير العملات، ويستعرض "اليوم السابع" 7 علامات للتفرقة بين العملات الحقيقية والمقلدة، وهي كالتالي:

* "ملمس العملة".. العملة الأصلية يكون ملمس الورقة الخاصة بها خشنًا، أما العملات المزيفة يكون ملمسها ناعما وأملسا مثل الورق المطبوع.

*العملات الأصلية ألوانها زاهية وواضحة وصريحة غير متداخلة، أما العملات المزيفة ألوانها متداخلة وباهتة.

*العلامات المائية المطبوعة على الفئات المختلفة من النقود والتي يختلف شكلها من فئة لأخرى، فالعلامة المائية المطبوعة على فئة الـ10جنيهًا، ليست كتلك المطبوعة على فئة الـ100 جنيهًا.

*يوجد بروز عند الأرقام المكتوبة لفئة العملة وقيمتها، أما العملات المزورة فلا يوجد بها هذا البروز.

*الخط المزود به الورقة النقدية المطبوعة وهو ما يطلق عليه خط الضمان.

*النقود الأصلية بها خيوط لامعة ورسوم غير مكتملة، تكتمل في الضوء وبتحريكها في زوايا مختلفة، كرسمة أبو الهول، والعملات المزيفة لا يوجد بها هذه الرسوم.

*كل فئة من فئات العملة الأصلية يكون مكتوبا عليها أرقام مسلسلة منسوخة 4 مرات في أماكن مختلفة على العملة من الأمام والخلف، أما العملات المزيفة تكون الأرقام المكتوبة عشوائية.

وضبطت الجهات الأمنية المختصة، (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة سنورس) وبحوزتهما (مبالغ مالية مزورة "عملات وطنية" فئات متنوعة - أوراق وكارنيهات مُزورة- الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير) بمواجهتهما اعترفا بتزوير المبالغ المالية والأوراق والكارنيهات باستخدام الأجهزة المضبوطة ومحاولتهما تصريف المبالغ المزورة بنطاق محافظتي "الجيزة والفيوم".