اليوم السابع
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"معرفة الملمس واللون والأرقام".. كيف تُفرّق العملات المزورة عن الحقيقية؟

الأحد، 24 سبتمبر 2023 01:30 ص
"معرفة الملمس واللون والأرقام".. كيف تُفرّق العملات المزورة عن الحقيقية؟ حبس،ارشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جرائم تزوير العملات الورقية، انتشرت في الفترة الأخيرة، ويقع أغلب المواطنين في مأزق النصب والاحتيال بالعملات المزورة، وألقت الجهات الأمنية متهمين بتزوير العملات، ويستعرض "اليوم السابع" 7 علامات للتفرقة بين العملات الحقيقية والمقلدة، وهي كالتالي:
 
* "ملمس العملة"..  العملة الأصلية يكون ملمس الورقة الخاصة بها خشنًا، أما العملات المزيفة يكون ملمسها ناعما وأملسا مثل الورق المطبوع.
 
*العملات الأصلية ألوانها زاهية وواضحة وصريحة غير متداخلة، أما العملات المزيفة ألوانها متداخلة وباهتة.
 
*العلامات المائية المطبوعة على الفئات المختلفة من النقود والتي يختلف شكلها من فئة لأخرى، فالعلامة المائية المطبوعة على فئة الـ10جنيهًا، ليست كتلك المطبوعة على فئة الـ100 جنيهًا.
 
*يوجد بروز عند الأرقام المكتوبة لفئة العملة وقيمتها، أما العملات المزورة فلا يوجد بها هذا البروز.
 
*الخط المزود به الورقة النقدية المطبوعة وهو ما يطلق عليه خط الضمان.
 
 
*النقود الأصلية بها خيوط لامعة ورسوم غير مكتملة، تكتمل في الضوء وبتحريكها في زوايا مختلفة، كرسمة أبو الهول، والعملات المزيفة لا يوجد بها هذه الرسوم.
 
 
*كل فئة من فئات العملة الأصلية يكون مكتوبا  عليها أرقام مسلسلة منسوخة 4 مرات في أماكن مختلفة على العملة من الأمام والخلف، أما العملات المزيفة تكون الأرقام المكتوبة عشوائية.
 
وضبطت الجهات الأمنية المختصة،  (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة سنورس) وبحوزتهما (مبالغ مالية مزورة "عملات وطنية" فئات متنوعة - أوراق وكارنيهات مُزورة- الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير) بمواجهتهما اعترفا بتزوير المبالغ المالية والأوراق والكارنيهات باستخدام الأجهزة المضبوطة ومحاولتهما تصريف المبالغ المزورة بنطاق محافظتي "الجيزة والفيوم".

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