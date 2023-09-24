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مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى

الأحد، 24 سبتمبر 2023 10:44 م
مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى وزير الخارجية سامح شكري
كتب أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاحد ، اقتحام مجموعة من المتطرفين بقيادة عضو بالكنيست الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، واعتبرت مصر أن هذه الخطوة تمثل حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتحمل في طياتها مخاطر تأجيج العنف والتوتر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
وطالبت مصر السلطات الإسرائيلية بضرورة الوفاء بالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف مثل هذه الممارسات التصعيدية لما تمثله من انتهاك صريح للوضعية القانونية والتاريخية القائمة لمدينة القدس ومقدساتها الشريفة، مشددة على ضرورة احترام الوضعية القائمة للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف باعتباره وقفاً خالصاً، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، لعبادة المسلمين. 
 
وجددت مصر مطالبتها للأطراف الدولية ذات التأثير، بالإضطلاع بمسئولياتها تجاه حماية مقدسات الشعب الفلسطينى، والدفاع عن حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 
 

وزاره الخارجيه

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اقتحام المسجد الاقصى



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