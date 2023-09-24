اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث تصادم سيارتين على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

الأحد، 24 سبتمبر 2023 10:13 م
مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث تصادم سيارتين على الصحراوى الشرقى ببنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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لقى شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين مساء اليوم، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بالقرب من نزلة نفق سنور على الطريق الصحراوى الشرقى، نطاق محافظة بنى سويف.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى،  بالقرب من نفق سنور، بالطريق الصحراوي الشرقى.
 
وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.
 
واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من، حسن مهران عبد الغفار 52 سنة، مدير عام الأوقاف بالقاهرة مصاب اشتباه كسر بالذراع اليسرى وجروح و كدمات، هويدا محمد السيد 50 سنة مصابة جروح وكدمات.
 
كما استقبل المستشفى حسن نادي محمد حسن 18 سنة مقيم مركز ملوى بمحافظة المنيا، جثة هامدة ، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.

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