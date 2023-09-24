اليوم السابع
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مشروبات يمكنك تناولها يوميا لإدارة مستويات السكر فى الدم.. اعرفها

الأحد، 24 سبتمبر 2023 08:00 ص
مشروبات يمكنك تناولها يوميا لإدارة مستويات السكر فى الدم.. اعرفها السكرى
كتبت ميرفت رشاد

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مرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر على كيفية تنظيم الجسم لمستويات السكر في الدم، تتضمن إدارة مرض السكري الحفاظ على نظام غذائي متوازن، ممارسة الرياضة، ومراقبة مستويات السكر في الدم، وتناول الأدوية أو الأنسولين على النحو الموصوف، في حين أنه يمكن دمج بعض المشروبات في روتين إدارة مرض السكري، فمن الضروري النظر في تأثيرها على مستويات السكر في الدم، ووفقا لخبيرة التغذية لوفنيت باترا ، أكدت أن هناك مشروبات قد تكون مفيدة في إدارة مرض السكري، وفقا لما نشره موقع "ndtv".
 
مشروبات تساعد في علاج مرض السكري بحسب خبيرة التغذية:
 

. ماء بذور الحلبة 

 

الألياف القابلة للذوبان في الحلبة، بما في ذلك ألياف الجلوكومانان، تؤخر امتصاص الأمعاء للسكريات والقلويدات مثل الفينوجريسين والتريجونيلين، وقد أثبتت أنها تمتلك تأثيرًا خافضًا لسكر الدم، كما تعمل 4 أحماض أمينية هيدروكسي آيزوليوسين (4-OH Ile) على البنكرياس لإطلاق الأنسولين.
 
 

. شاي القرفة

 

تعمل القرفة على زيادة تخزين الجليكوجين من خلال التأثير على نشاط تخليق الجليكوجين، تعمل العوامل الطبيعية الموجودة في القرفة بمثابة الأنسولين للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

مرض السكر

امراض مزمنة

مشروبات للسكر



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