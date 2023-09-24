اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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محتجون يهاجمون سيارة للشرطة الفرنسية فى باريس

الأحد، 24 سبتمبر 2023 02:00 ص
محتجون يهاجمون سيارة للشرطة الفرنسية فى باريس وزير الداخلية الفرنسى
أحمد علوى

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اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية، خلال احتجاج على عنف الشرطة في باريس، السبت، فيما وصفه وزير الداخلية جيرالد دارمانان بأنه "عنف غير مقبول".

 

وأظهرت لقطات مصورة نشرها قائد شرطة باريس لوران نونيز على منصة إكس، تويتر سابقاً، سيارة شرطة تتعرض لهجوم بقضبان حديدية، بينما كانت تسير. وأضاف نونيز أن بنكاً تعرض للهجوم أيضاً.


وكتب دارمانان على منصة إكس "نحن نرى إلى أين تقودنا كراهية الشرطة".


وقال نونيز لقناة بي.إف.إم التلفزيونية، إن أحد رجال الشرطة خرج من السيارة حاملاً سلاحه، لكنه لم يستخدمه، مضيفاً أن المظاهرة استؤنفت بشكل طبيعي بعد أن تمكنت السيارة من المغادرة.


وأضاف أن 3 أشخاص اعتقلوا.


وكانت عدة جماعات وأحزاب سياسية قد دعت إلى تنظيم مظاهرات في مناطق مختلفة من فرنسا للاحتجاج على ما يثار حول عنف الشرطة، وارتكابها ممارسات عنصرية.

 


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