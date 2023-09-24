محافظ شمال سيناء: المرأة المصرية شريك أساسى فى التنمية والبناء

شمال سيناء - محمد حسين

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المرأة المصرية شريك أساسى فى عمليات التنمية والبناء فى ظل الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد المحافظ خلال استقبال أعضاء المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، فى حضور احسان داود غالى، مقرر فرع المجلس القومى بالمحافظة، سهام عز الدين، عضو الأمانة العامة ومقررة لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة، داليا حمدى ومحمود بدوى أعضاء الأمانة العامة للمجلس، على أن المرأة المصرية مثال يحتذى به فى العطاء والتضحية من أجل أسرتها ومن أجل وطنها مصر.

وأضاف المحافظ، أن المرأة السيناوية لعبت دورًا كبيرًا فى الحياة السياسية والاجتماعية فى شمال سيناء، وكان لها دور وطنى كبير فى مختلف العصور وخاصة فى العصر الحديث، مشيرًا إلى تخصيص قطعة أرض فى العريش بالتنسيق مع الإدارة الهندسية فى مجلس مدينة العريش لبناء مقر جديد لفرع المجلس القومى للمرأة فى شمال سيناء.

من جانبها أكدت سهام عز الدين عضو الأمانة العامة بالمجلس القومى للمرأة، أن المرأة المصرية فى مختلف المحافظات المصرية لعبت دورًا كبيرًا فى تشكيل وصياغة ماضى وحاضر مستقبل مصر، لافته إلى أنها تعيش أزهى عصورها بعد تحقيقها عدد من المكتسبات بفضل توجيهات الرئيس.

وأشارت احسان داود غالى، مقرر فرع المجلس القومى بشمال سيناء، إلى دعم محافظ شمال سيناء للمرأة السيناوية وتمكينها وتحقيق تكافؤ الفرص لها لشغلها مناصب قيادية بالمحافظة.

لفتت غالى إلى مشاركة المجلس القومى عدد من الجهات لمكافحة العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله وإطلاق مظلة حماية المرأة وتمكينها سياسيًا واجتماعيًا واقتصادية، مطالبة بتخصيص مشغل لتدريب السيدات على أن يكون فى حى أبى صقل أو حى الكرامة.