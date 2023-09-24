اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يستقبل عددا من المستثمرين الأجانب ويستعرض الفرص الاستثمارية

الأحد، 24 سبتمبر 2023 11:10 م
محافظ بورسعيد يستقبل عددا من المستثمرين الأجانب ويستعرض الفرص الاستثمارية جانب من اللقاء
بورسعيد - محمد عزام

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عدد من المستثمرين الأجانب، وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية التي تشهدها  محافظة بورسعيد، في إطار الطفرة التنموية ببورسعيد مؤخرا، والتي جعلتها محل أنظار للمستثمرين ورجال الأعمال من داخل مصر وخارجها، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد. 

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي يبرز المشروعات القومية والاستثمارية على أرض بورسعيد،  عقبه استعراض الفرص والمقومات الاستثمارية ببورسعيد، بما تشمله من مخططات سكنية وتجارية وصناعية و سياحية وحرفية وثروة حيوانية ،  فضلا عن موقعها المتميز والذي يربطها بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط، بما يعظم من الفرص الاستثمارية ببورسعيد، هذا بالإضافة لعرض الفرص الاستثمارية بغرب وجنوب بورسعيد، ومخطط تطوير المنطقة بما يحقق الاستفادة من مقواتها . 
 
وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، وحرص المحافظ على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، مشيراً إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات. 
 
ورحب محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع المستثمرين الأجانب، والذي يأتي تماشيا مع خطة التنمية المستدامة ببورسعيد،  مؤكدا على أنه سيتم عقد لقاء آخر لمناقشة جوانب وٱليات التعاون .

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