محافظ المنوفية: ترشيح قريتى ساحل الجوابر وشما لإدراجهما ضمن مبادرة "القرية الخضراء"

المنوفية – محمود شاكر

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، منسقى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثل إحدى شركات الاستشارات الهندسية والبيئية، تأتى هذه الزيارة فى إطار تنفيذ فعاليات مبادرة "القرية الخضراء" والتى أطلقتها وزارة التخطيط بهدف تأهيل قرى "حياة كريمة" للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، الدكتور أحمد أبو بكر مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام.

وتم استعراض الملامح الأساسية للمبادرة الرئاسية "القرية الخضراء" والتى تندرج ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بهدف تأهيل قرية واحدة فى كل محافظة للتوافق مع المعايير البيئية العالمية ووفقاً لمعايير الجمعية المصرية للأبنية الخضراء للحصول على شهادة " ترشيد" للمجتمعات الخضراء، يأتى هذا فى ضوء توجهات الدولة لدمج البعد البيئى فى الخطط والمشروعات القومية بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وخلال الاجتماع أشار محافظ المنوفية أنه تم ترشيح قريتى ساحل الجوابر بمركز الشهداء وشما بمركز أشمون وإدراجهم ضمن المبادرة كنماذج للقرى الخضراء بهدف نشر ثقافة الاستدامة البيئية ومن أجل منح تلك القرى شهادة " ترشيد" للمجتمعات الخضراء فى مجال الطاقة والموارد والمياه وتحسين جودة حياة المواطنين، معرباً عن سعادته بتنفيذ تلك المبادرة بقرى مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وموجهاً بضرورة تذليل كافة العقبات والاستجابة الفورية ووضع الحلول المناسبة لأى مشكلات طارئة تواجه تنفيذ المبادرة.

وعقب اللقاء قام وفد وزارة التخطيط بزيارة تفقدية لقرية ساحل الجوابر بالشهداء لمتابعة معايير "القرية الخضراء" والتى ستساهم بشكل كبير فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشى لهم.