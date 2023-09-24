محافظ القليوبية يتفقد تسلم معدات نظافة وإنارة لدعم منظومة النظافة

القليوبية إبراهيم سالم

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اليوم، بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، تسلم المحافظة دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة والإنارة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة بند معدات النظافة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

وأوضح المحافظ، أن المعدات الجديدة بلغت تكلفتها ما يقرب من 6 ملايين جنيه، وشملت 2 سيارة مكبس سعة 6 متر مكعب، و1 سيارة برج إصلاح إنارة موديل ميتسوبيشي كانتر 120 حصانا، و1 سيارة كسح سعة 4 م3 ديزل رباعي الأشواط، على أن يستكمل التوريد الأسبوع المقبل لـ1 لودر كبير.

ووجه المحافظ، إلى أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع، مؤكدا أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة تراكمات القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.