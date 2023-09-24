محافظ أسوان يتفقد أسطول اللوادر والسيارات الثقيلة.. اعرف التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أسطول اللوادر والسيارات الثقيلة وغيرها من المعدات وأدوات منظومة النظافة، حيث حرص المحافظ على القيام شخصياً بقيادة أحد اللوادر للاطمئنان على الكفاءة والحالة الفنية للمعدات المستخدمة.

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة مواصلة سلسلة الحملات المكبرة والجارية لرفع مستوى النظافة العامة بإشراف اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد وبمشاركة مسئولى المحليات والصحة والبيئة والمخلفات الصلبة والطب البيطرى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من الجهات المعنية، وقد وجه محافظ أسوان بضرورة تكثيف الجهود للتنسيق والتعاون والعمل وفقاً لخطة زمنية محددة لضمان رفع جميع تراكمات القمامة والأتربة وإزالة مختلف الإشغالات والمخالفات والتعديات مع التعامل الفورى لتلافى كافة الملاحظات التى يرصدها المحافظ أثناء جولاته الميدانية المفاجئة بالعديد من الشوارع الداخلية والمناطق السكنية أولاً بأول.