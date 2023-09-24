ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس في حريق نشب داخل شقة سكنية، أن ماسا كهربائيا نتيجة زيادة الأحمال وراء اندلاع النيران، وأنه لا يوجد شبهة جنائية في الواقعة.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس وامتدت النيران إلى الأدوار العلوية.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة في القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة عين شمس بشارع أحمد عصمت، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

تم اتخاذ لإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.