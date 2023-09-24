لافروف: إثارة الولايات المتحدة للهستيريا العسكرية في شبه الجزيرة الكورية تدعو للقلق

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، السبت، إن روسيا قلقة من إثارة الولايات المتحدة للهستيريا العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف لافروف خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "من المثير للقلق أن واشنطن وحلفاءها الآسيويين يؤججون الهستيريا العسكرية في شبه الجزيرة الكورية، حيث تتراكم الإمكانات الاستراتيجية الأمريكية، في حين يتم رفض جميع المبادرات الروسية الصينية الرامية إلى اعتبار المهام الإنسانية والسياسية في المنطقة كأولويات، من قبل واشنطن وسيئول".