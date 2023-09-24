اليوم السابع
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الأحد، 24 سبتمبر 2023 07:30 ص
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لافروف: إثارة الولايات المتحدة للهستيريا العسكرية في شبه الجزيرة الكورية تدعو للقلق

الأحد، 24 سبتمبر 2023 07:00 ص
لافروف: إثارة الولايات المتحدة للهستيريا العسكرية في شبه الجزيرة الكورية تدعو للقلق لافروف
أحمد علوى

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، السبت، إن روسيا قلقة من إثارة الولايات المتحدة للهستيريا العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف لافروف خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "من المثير للقلق أن واشنطن وحلفاءها الآسيويين يؤججون الهستيريا العسكرية في شبه الجزيرة الكورية، حيث تتراكم الإمكانات الاستراتيجية الأمريكية، في حين يتم رفض جميع المبادرات الروسية الصينية الرامية إلى اعتبار المهام الإنسانية والسياسية في المنطقة كأولويات، من قبل واشنطن وسيئول". 

 

 

 


لافروف

روسيا

الخارجية الروسية

شبه جزيرة كوريا



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