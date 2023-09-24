قتلى وجرحى بحادثى إطلاق نار فى فيرجينيا وجورجيا

وكالات

قالت وكالات أنباء إن خمسة أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق نار في ولاية فرجينيا الأمريكية أمس السبت.

وأشارت الشرطة المحلية في بيان لها، إلى أنها تحقق في حادث إطلاق نار أدى إلى إصابة أربعة قاصرين وشخص بالغ، في مدينة تشيسابيك بولاية فيرجينيا.

وذكر البيان أنه "بعد الساعة الخامسة مساء بقليل، تلقى الضباط بلاغا هاتفيا بشأن إطلاق نار في حي سكني. ونقل المصابون الخمسة إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج، ولا يوجد حتى الآن أي مشتبه بتورطه في الحادث".

وفي وقت سابق من يوم السبت، قتل ثلاثة أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، وفقا للشرطة المحلية.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع بالقرب من مركز تجاري، موضحة أن "التحقيق الأولي أظهر أن إطلاق النار كان مستهدفا. حيث اقترب رجل من شخصين وبدأ إطلاق النار عليهما، ورد أحدهما بإطلاق النار، ونتج عن ذلك مقتل جميع الأشخاص الثلاثة".