فرنسا تقرر سحب قواتها وإعادة سفيرها من النيجر

وكالات

قررت باريس إنهاء تعاونها العسكرى مع النيجر وسحب قواتها من البلد الإفريقى فى الأشهر المقبلة، حسبما قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الأحد.

وأضاف ماكرون فى مقابلة تلفزيونية، الأحد: "قررت فرنسا إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكرى مع النيجر".

وقال الرئيس الفرنسى إن سفير بلاده فى النيجر سيعود "فى الساعات المقبلة" إلى فرنسا.

أما الجنود الفرنسيون فى النيجر، وعددهم 1500، سيغادرون النيجر "فى الأسابيع والأشهر المقبلة"، على أن يتم الانسحاب الكامل "بحلول نهاية العام الجاري".

وتوترت العلاقة بين النيجر وفرنسا، منذ الانقلاب العسكرى الذى شهدته نيامى قبل أسابيع وأطاح الرئيس محمد بازوم من منصبه.