فتح باب تقليل الاغتراب بين الكليات المتناظرة بجامعة الأزهر.. غدا

كتب لؤى على

تقرر غدا الاثنين الموافق 25 من سبتمبر 2023م فتح باب تقليل الاغتراب بين كليات جامعة الأزهر المتناظرة ولمدة 48 ساعة إلكترونيًّا؛ صرح بذلك الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، صدق على فتح باب تقليل الاغتراب؛ تيسيرًا على الطلاب والطالبات فى كليات جامعة الأزهر.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تقليل الاغتراب يكون إلكترونيًّا ولمدة 48 ساعة.

كما أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تقليل الاغتراب للطالبات يكون بين الكليات والشعب المتناظرة داخل القطاع الجغرافى دون التقيد بالحد الأدنى، لافتًا إلى أنه لا يجوز تقليل الاغتراب لقطاع (كليات الطب - الصيدلة - الأسنان - الهندسة - والمعاهد الفنية) وكذلك الكليات والشعب التى تتطلب اختبار القدرات، هذا ويتطلب تقليل الاغتراب دفع رسوم قدرها 210 جنيهات عن طريق فورى.