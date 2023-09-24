اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 سبتمبر 2023 07:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

فتاة من البحيرة: أؤيد الرئيس السيسي فى الانتخابات استكمالا لمبادرات دعم المرأة

الأحد، 24 سبتمبر 2023 06:42 م
فتاة من البحيرة: أؤيد الرئيس السيسي فى الانتخابات استكمالا لمبادرات دعم المرأة نورهان الريانى مقيمة بمدينة دمنهور بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت نورهان الريانى مقيمة بمدينة دمنهور بالبحيرة، إنها ستعطى صوتها للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، لانه حقق إنجازات لم يحققها أحد غيره خلال العقود الماضية.
 
وأضافت: "واجب عليا انتخب الريس.. إنجازات ومبادرات اجتماعية وصحية  فى كل مكان خاصة مبادرة حياة كريمة التى غيرت وجه الحياة فى الريف المصرى".
 
وأوضحت الريانى أن انجازات الرئيس على أرض الواقع يعلمها القاصى والدانى خاصة مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعى الذى أصبح فى القرى قبل المدن.
 
وأشارت إلى أن انتخاب الرئيس السيسى هو واجب على مصرى، وذلك لاستكمال منظومة المشروعات الجديدة التى تغطى كافة محافظات الجمهورية.
 
 
 

انتخابات رئاسية

محافظة البحيرة

الرئيس السيسى

انتخاب الرئيس

مدينة دمنهور

انتخابات الرئاسة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة