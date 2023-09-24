فتاة من البحيرة: أؤيد الرئيس السيسي فى الانتخابات استكمالا لمبادرات دعم المرأة

البحيرة - ناصر جودة

قالت نورهان الريانى مقيمة بمدينة دمنهور بالبحيرة، إنها ستعطى صوتها للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، لانه حقق إنجازات لم يحققها أحد غيره خلال العقود الماضية.

وأضافت: "واجب عليا انتخب الريس.. إنجازات ومبادرات اجتماعية وصحية فى كل مكان خاصة مبادرة حياة كريمة التى غيرت وجه الحياة فى الريف المصرى".

وأوضحت الريانى أن انجازات الرئيس على أرض الواقع يعلمها القاصى والدانى خاصة مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعى الذى أصبح فى القرى قبل المدن.

وأشارت إلى أن انتخاب الرئيس السيسى هو واجب على مصرى، وذلك لاستكمال منظومة المشروعات الجديدة التى تغطى كافة محافظات الجمهورية.