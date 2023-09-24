عمدة نيويورك يحذر من كارثة مالية بقيمة 12 مليار دولار بسبب طالبى اللجوء

وكالات

حذر عمدة نيويورك، إريك آدامز، من كارثة مالية بقيمة 12 مليار دولار، نتيحة تحمل المدينة تكلفة رعاية الآلاف من طالبي اللجوء.

يأتي ذلك، بعدما وقعت مدينة نيويورك عقوداً بقيمة أكثر من 4 مليارات دولار تتعلق بأزمة المهاجرين بموجب قواعد الطوارئ التي تم اعتمادها العام الماضي، ما يسمح لها بتخطي الإجراءات الطبيعية لعملية تقديم العطاءات التنافسية لمقدمي الخدمات لطالبي حق اللجوء.

وبحسب موقع العربية، تخطط لجنة الرقابة بمجلس المدينة لعقد جلسة استماع يوم الخميس لاستجواب حوالي 196 شركة مقدمة للخدمات تم إبرام صفقات معها بموجب قواعد الطوارئ، استخدم أقل من 2% منهم طريقة "تقديم العطاءات".

ويأتي هذا التدقيق في الوقت الذي تخطط فيه إدارة آدامز لخفض الميزانية لتعويض تكلفة رعاية المهاجرين، والتي تقدر بسعر يومي يقدر بـ 383 دولاراً لكل أسرة. وقد وصل أكثر من 113,300 شخص خلال العام ونصف العام الماضيين، منهم 59,900 تحت رعاية المدينة حتى 10 سبتمبر.