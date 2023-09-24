طقس مطروح اليوم.. معتدل نهاراً لطيف ليلاً والحرارة 32 درجة

مطروح - حسن مشالى

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالى، اليوم الأحد، أجواء معتدلة نهاراً لطيفة ليلاً، وسجلت درجات الحرارة، الصغرى 21 مئوية والعظمى 32 درجة مئوية، مع تراجع نسبة الرطوبة فى الجو، وتساهم الأجواء الشاطئية وتيارات الهواء الخفيفة فى تخفيف الإحساس بالحرارة، لتصبح الأجواء لطيفة أكثر على المناطق الساحلية والشواطئ التى تقبل عليها أعداد كبيرة من المواطنين لقضاء إجازة المصيف.

ويكون الطقس خلال فترة المساء، أكثر اعتدالاً ولطيفاً على كل الأنحاء، ويزيد الشعور بالطقس الحار فى بعض ساعات النهار، فى المناطق الصحراوية والبعيدة عن الشريط الساحلى، واعتدال الطقس على شواطئ البحر، ذات الأجواء المصيفة اللطيفة والمناظر الطبيعية الخلابة.

وتشهد الفترة الحالية، توافد أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف المحافظات، على مطروح والساحل الشمالى، للاستمتاع بالأجواء اللطيفة والهدوء على الشواطئ، وقضاء إجازة المصيف فى أجواء ممتعة وممارسة السباحة واللعب فى المياه وعلى الرمال والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، على شواطئ مطروح والساحل الشمالى.

ويتوافد المصطافون على مختلف الشواطئ وكورنيش البحر، للاستمتاع بأجواء المصيف والطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، فى ظل ارتفاع الحرارة على مختلف أنحاء مصر، تواجد أعداد من المواطنين، من خارج المحافظة ومن السياح العرب والأجانب، فى ظل أجواء مميزة والاستمتاع بنهاية موسم الصيف السياحى.

وتتنافس شواطئ مطروح، فى جذب المصطافين، لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك فى الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، واعتدال الطقس والهدوء، الذى يجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذى يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.