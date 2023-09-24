طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وارتفاع درجات الحرارة بالكويت والبحرين

أحمد علوى

. حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم "اليوم السابع" خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج ، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية السعودية: توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية السعودى، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس حارا صباحا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة.

البحرين:

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن الطقس اليوم حسن بوجه عام ولكنه حار خلال النهار .