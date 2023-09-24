ضبط 30 ألف قطعة حلوى بعلامات تجارية وهمية و2250 لتر سولار قبل بيعها بالغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط أعلاف حيوانية بدون بيانات، وكميات من الشمع داخل مصنع وتحمل علامات تجارية غير مسجلة، وتم اتخإذ الإجراءات القانونية حيال المخألفين.

كان وكيل وزارة التموين، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المصانع والاسواق لإحكام الرقابة التموينية عليها وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت أحمد البسطويسى مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية، والدكتورة ولاء رشاد شاهين مديرة الرقابة التجارية، ومحمد فوزى والسيد الحوالة وتامر الاشعل المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالاشتراك مع إدارة الرقابة التجاري.

تمكنت الحملة من ضبط 30000 قطعة حلوى جافة داخل مصنع حلوى بعلامات تجارية وهمية غير مسجلة وجارى سحب عينات لارسالها للمعامل المركزية المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه، كما تم ضبط 1000 لتر سولار داخل تانك حديدى لدى تاجر بقصد تجميع تلك الكمية وبيعها فى السوق السوداء بغرض التربح السريع الغير مشروع.

كما تم ضبط محطة تموين سيارات لتصرفها فى كمية من السولار قدرها 1000 لتر وبيعها فى السوق السوداء بدون وجه حق، وضبط 250 لتر سولار داخل مصنع حلوى وذلك تجميع سلع مدعمة واستخدامها فى غير الغرض المخصص له بدون تصريح من الجهات المختصة؛ تم تحرير محاضر بالمخألفات واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.