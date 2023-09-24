ضبط لصوص أبواب المقابر الحديدية بالشرقية

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عاطلين متهمين بسرقة أبواب حديدية من المقابر في محافظة الشرقية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تحت عنوان (سرقة بوابات المدافن) .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من (عامل مقابر- مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) بسرقة (2) باب حديدى صغير من المقابر وإتهم (عاطلان - مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة وبإرشادهما تم ضبط المسروقات (2) بوابة حديدية صغيرة لدى عميل سيئ النية (عامل خرده- مقيم بدائرة المركز)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.