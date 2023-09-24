صعود 4 قطاعات بالبورصة خلال جلسة الأحد.. على رأسها "الموارد الأساسية"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 4 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 4.1%، أعقبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، وقفز قطاع البنوك بنسبة 0.1%.

فيما تراجع 11 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 5.2%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.6%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، وهبط قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، وانخفض قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.5%، ونزلت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.3%، 0.2%، 0.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والعقارات بنسبة 0.01%، 0.01%، على التوالي، واستقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تصل إلى 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.368 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 533.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.6 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.16%، والعرب على 7.37%، واستحوذت المؤسسات على 94.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 5%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 15.8 مليون جنيه، 53 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 57.3 مليون جنيه، 497.2 ألف جنيه، 3.9 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 20213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 24389 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 8461 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 5680 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5409 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1407 نقطة.