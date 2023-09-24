اليوم السابع
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سفير الهند بالقاهرة يزور معبد الكرنك مع أسرته لحضور عرض "الصوت والضوء"

الأحد، 24 سبتمبر 2023 03:51 م
سفير الهند بالقاهرة يزور معبد الكرنك مع أسرته لحضور عرض "الصوت والضوء" جانب من الزيارة
كتب عبد الحليم سالم

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استقبلت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية سفير الهند  بالقاهرة اجيت جوبتيه وأسرته لحضور عرض "الصوت والضوء" بمعبد الكرنك  وكان في استقباله حاتم الصغير مدير عام منطقة الكرنك نيابة عن محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي.

صرح محمد عبد العزيز في بيان له اليوم أنه تم استضافه سفير الهند بالقاهرة اجيت جوبتيه وأسرته لحضور عرض الصوت والضوء والتي تعتبر من الزيارات الهامة التي لها مردود إيجابي للسياحة الهندية الوافدة لمصر وخصوصا بعد زيارة وزير الدفاع الهندي راجناث سينج والتي جذبت مزيدا من السائحين الهنود المهتمين بالسياحة الثقافية.

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وصرح السفير بأنه حريص بشكل دائم علي حضور عروض الصوت والضوء كما عبر عن امتنانه وسعادته بأهدائه درع الصوت والضوء   وقد وجه دعوة للهنود الاستمتاع بالحضارة المصرية القديمة.

جدير بالذكر أن الشركة استقبلت مؤخرا العديد من الشخصيات الهامة والعامة منها المدرب العالمي بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي وسفراء الدول الأفريقية .

 

 


الكرنك

سفير الهند بالقاهرة

الصوت والضوء

الاثار المصرية



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