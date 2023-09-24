زوج لمحكمة الأسرة: زوجتى تتقاضى 70 ألف جنيه نفقات وتلاحقنى بقضايا حبس"

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته والتشهير بسمعته وحرمانه من أبنائه طوال شهور، وأضاف الزوج فى دعواه:"رفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وذلك بعد هجرها منزل الزوجية برفقة أطفالي، ودفعتني طوال شهور بسداد مبالغ مالية كبيرة، وعندما أعترض ثارت ولاحقتني بقضايا حبس".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة :" تحصلت على نفقات شهريه تجاوزت 70 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك اتهمتني بالبخل، وحرمتني من حقي في رؤية أبنائي، ودمرت حياتي، واشترطت لرجوعها لمسكن الزوجية الحصول على تعويض مني، ووصلت الخلافات بيننا لاستدعائها بلطجية والتعدي على بالضرب".

وطالب الزوج بدعواه إثبات خروج زوجته عن طاعته وإسقاط حقوقها الشرعية، بسبب اعتراضه علي سلوكها، ورفضها العودة لمسكن الطاعة، وتحمل مسئولية أطفاله، وقيامها بطلب الطلاق للضرر، واتهامه بتبديد منقولاتها كذبا.

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز