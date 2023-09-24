اليوم السابع
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رئيس وزراء كوسوفو: مقتل رجل شرطة وإصابة آخر فى تبادل لإطلاق النار

الأحد، 24 سبتمبر 2023 09:03 ص
رئيس وزراء كوسوفو: مقتل رجل شرطة وإصابة آخر فى تبادل لإطلاق النار شرطة كوسوفو - أرشيفية
وكالات

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أعلن رئيس وزراء كوسوفو، الأحد عن مقتل رجل شرطة وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكانت قد أمرت محكمة صربية بالإفراج عن ثلاثة ضباط شرطة من كوسوفو كانوا قد اعتقلوا في وقت سابق من هذا الشهر مع تصاعد التوترات بين بريشتينا وبلجراد وبعد مطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإفراج عنهم.

وقالت محكمة في بلدة كرالييفو بوسط صربيا - في بيان - إنها أفرجت عن ضباط الشرطة وسيسمح لهم بالعودة إلى كوسوفو، مشيرة إلى أن الثلاثة متهمون بحيازة أسلحة وعبوات ناسفة بصورة غير مشروعة، وأنه سيُسمح لهم بالبقاء طلقاء بانتظار إجراءات أخرى محتملة.

 

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