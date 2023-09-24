رئيس البرلمان الجزائرى: نرحب بكل المبادرات الرامية لدعم مسار الانتخابات وتوحيد الشعب الليبى

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أكد رئيس البرلمان الجزائرى، إبراهيم بوغالى، أن الجزائر ترحب بكل المبادرات الرامية لدعم مسار الانتخابات وتوحيد الشعب الليبى وتوحيد مؤسساته الرسمية مع احترام سيادته وسلامة أراضيه.

جاء ذلك خلال استقبال بوغالي، اليوم/ الأحد/ بالجزائر العاصمة لوزيرة الدولة لشئون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية والوفد المرافق لها، حورية خليفة الطرمان، وجرى اللقاء بحضور وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة.



ولدى تطرقه إلى الأزمة فى ليبيا، أكد رئيس المجلس الشعبى الجزائرى (الغرفة الاولى من البرلمان)، موقف الجزائر الرافض لأى تدخل فى شأنها الداخلي، مجددا الدعوة إلى تسوية أزمتها وفقا للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.



وعلى صعيد آخر، ذكر بوغالى بالتحديات الجيوسياسية التى تواجهها منطقة شمال أفريقيا على غرار تنامى ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التهديدات التى تواجها المنطقة جراء محاولات تغلغل الكيان الصهيوني، مذكرا بموقف الجزائر الثابت إزاء القضية العادلة للشعب الفلسطيني.



وعلى الصعيد البرلماني، أعرب بوغالى عن استعداد المجلس الشعبى الجزائرى ( الغرفة الأولى من البرلمان) للعمل رفقة الليبيين لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون البرلمانى من خلال تبادل الخبرات والتجارب على كافة الأصعدة، كما أكد أهمية تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار ورفع المبادلات التجارية.



من جهتها، أشادت الطرمان بمستوى العلاقات الثنائية وبمواقف الجزائر الداعمة لبلدها فى كل الظروف، كما عبرت عن امتنانها لتضامن الجزائر مع الشعب الليبى فى محنته التى يمر بها، مؤكدة فى ذات السياق، حرص بلادها على تطوير العلاقات الثنائية وترقية التعاون المشترك فى شتى المجالات.