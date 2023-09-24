رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية: ندعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

وقال المطران جورج شيحان - في تصريحات صحفية نشرها "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم الأحد، إن ممارسة الحقوق السياسية كالمشاركة في أجواء العملية الانتخابية هي واجب وطني، داعيا أبناء الطائفة المارونية بكل رعاياها في: القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، بورسعيد، والصعيد، إلى المشاركة الفعالة في دعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة وتأييده.

وأضاف "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل بكل جهد خلال سنوات رئاسته على أمن واستقرار مصر، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وعلى بناء دولة وطنية حديثة تراعي مصالح مواطنيها، حيث أرسى مبادئ التعايش والمواطنة والمساواة بين المصريين جميعا".

وتابع شيحان، أن الحضور الماروني في مصر كان له فعالياته ومساهماته المثمرة في نمو وتطور المجتمع المصري، مؤكدا أن هذه هي توجيهات القيادة الروحية العليا الممثلة في غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، الذي يقدر دور الرئيس السيسي، ودور مصر الريادي.