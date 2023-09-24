دبلوماسي أمريكى: "الأعين الخمس" قدم معلومات لكندا بشأن تورط الهند فى قتل ناشط سيخى

كتبت ريم عبد الحميد

قال السفير الأمريكي لدى كندا إن المعلومات التي تشاركتها تحالف استخبارات "الأعين الخمس" كانت جزءا مما استخدمه رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو للإعلان عن مزاعم التورط المحتمل لحكومة الهند فى مقتل ناشط كندى سيخى.

وصرح السفير ديفيد كوهين لشبكة CTV الإخبارية، بأنه كانت هناك معلومات استخباراتية تمت مشاركتها بين الدول الشركاء فى التحالف الاستخباراتى، والتى ساعدت على دفع كندا إلى الإدلاء بالتصريحات التي صدرت من ترودو.

ونشرت الشبكة الكندية مقتطفات من الحوار الذى أجرته مع كوهين أمس السبت، فى انتظار نشر المقابلة كاملة اليوم، الأحد، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن المعلومات الاستخباراتية التي تمت مشاركتها.

وكان مسئول كندى قد صرح للوكالة الأمريكية يوم الخميس أن مزاعم تورط الهند فى مقتل الناشط السيخى مبنية على مراقبة الدبلوماسيين الهنود فى كندا، بما فى ذلك معلومات استخباراتية قدمتها إحدى الدول الحليفة المهمة لأوتاوا، دون الكشف عن هذه الدولة.

ويضم تحالف الأعين الخمس لمشاركة المعلومات الاستخباراتية كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.

وكانت العلاقات بين كندا والهند قد وصلت إلى أدنى مستوى لها فى التاريخ الحديث عندا قال ترودو إن هناك مزاعم ذات مصداقية بشأن تورط الهند فى اغتيار هارديب سين نيجار، الناشط الداعى لانفصال السيخ عن الهند، فى يونيو الماضى فى إحدى ضواحي فانكوفر. وتبادل كلا البلدين طرد الدبلوماسيين.