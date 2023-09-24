اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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خليك واعى.. لا صحة لإلغاء قرار حظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر (إنفوجراف)

الأحد، 24 سبتمبر 2023 12:45 م
خليك واعى.. لا صحة لإلغاء قرار حظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر (إنفوجراف) لا صحة لإلغاء قرار حظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد من أنباء حول إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، إذ تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء.
 
 
لا صحة لإلغاء قرار حظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر
لا صحة لإلغاء قرار حظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر

 

أكدت الوزارة أنه لا صحة إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، مُشددةً على أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر سار كما هو دون إلغاء، وسيتم تطبيقه اعتباراً من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، مُوضحةً أنه تم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين.

 


حظر تصدير البصل

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