حريق يلتهم شقة عروسين بمدينة إهناسيا غرب بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

التهم حريق محتويات شقة عروسين حديثي الزواج، نتيجة ماس كهربائي داخل مسكنهما بمنطقة شارع طريق البديني بمدينة إهناسيا ببني سويف، دون خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمنزل بشارع طريق البديني بمدينة إهناسيا، نتيجة اندلاع النيران بشقة سكنية بالطابق الثاني للمنزل الذي يقطنه عروسان حديثي الزواج.

وانتقل رجال الإطفاء رفقة سيارة ومعدات الإطفاء لموقع البلاغ، وتمكنوا بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل إمتدادها لباقي المنزل والمنازل المتأخمة.

والتهمت النيران شقة محمد .س . ج 23عاما خياط ويقيم بذات العنوان ، وأتت النيران على محتويات الشقة من أثاث وأجهزة كهربائية.