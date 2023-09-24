جمعة مستثمرى العاشر من رمضان تٌعلن تأييد الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

كتب: مدحت عادل

أعلن مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، أن الجمعية العمومية تؤيد وتٌبارك وتدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، وذلك من خلال مسئوليتهم الوطنية ورؤيتهم السياسية وفى ضوء استعداد مصر لأحد أهم الاستحقاقات الدستورية وهى الانتخابات الرئاسية.

وقالت الجمعية في بيان لها اليوم، إن التأييد يأتي انطلاقاً من الثوابت الايجابية التى تحققت خلال الفترة السابقة تحت قيادته الحكيمة لزمام الأمور بالبلاد بداية من التصدى الشجاع وانتزاع الوطن من قلة أرادت العبث بمقدراته وعودته إلى مساره الصحيح، وأصبحت مصر وطن لكل مصري ومروراً باضطرابات داخلية وإقليمية متصاعدة تعتبر هى الأقوى فى تاريخ مصر المعاصر فكان القائد الهمام والزعيم الملهم ومن خلال جيش جسور وشرطة باسلة وشعب ناضج وتصدوا بكل حزم وجسارة لكل هذه المحاولات، وازدادت حدة هذه الاضطرابات بالحرب على الإرهاب بالإنابة عن العالم أجمع والتصدي لهذا الإرهاب الغاشم الذى أراد النيل من إستقرار هذا الوطن الآمن علاوة على الاستقرار السياسى، فعادت علاقات مصر مع كافة الدول العربية والدولية وحافظت على ريادتها ومكانتها بين هذه الدول.

وعلى الصعيد الداخلى تجسدت الوحدة الوطنية لكافة الأديان على أرض مصر ردا على طيور الظلام المتطلعين لإحداث فتنة طائفية فى مصر حيث تزامن ذلك مع تنمية اقتصاية شاملة ومتنوعة فى كافة المجالات وفى مختلف ربوع مصر واستفاد منها القاصى والدانى وتناولتها الهيئات والمنظمات الاقتصادية الكبرى بالمزيد من التقدير والاجلال، ففي فترات زمنية قصيرة تم تنفيذ شبكات طرق وكبارى عمت جنبات الوطن ومشروعات قومية هائلة وتجمعات عمرانية جديدة وتم توفير كافة مقومات الاستثمار والتى كان لها الأثر المباشر فى حصد نتائج هذه التنمية بالوصول إلى الجمهورية الجديدة رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التى تضررت منها الدول ذات الاقتصاديات المتقدمة.

نعم للرئيس لفترة رئاسية جديدة دعما لآمان المصريين وأمن الممتلكات العامة والخاصة واستقرار الوطن واحتراما للقانون وإعلاء هيبة وكرامة الدولة، ونعم للرئيس لفترة رئاسية جديدة لعزة وكرامة المواطن المصرى فى ضوء حقوق والتزامات الجميع وعدالة مطلقة وناجزة تفصل فى هذه الحقوق وتلك الإلتزامات، ونعم للرئيس لاستمرار التنمية المستدامة فى مختلف الملفات التى تهم المواطن من التعليم والصحة والطاقة والسكن والمعيشة والعدالة الاجتماعية، ومستثمرى العاشر من رمضان والعاملين بشركاتهم اذ يعاهدون أنفسهم أن تكون الانتخابات الرئاسية هى الوفاء ورد الجميل لقائد عظيم كان وسيظل همه الأول هو الشعب وتراب الوطن.