تناول هذه الفيتامينات بانتظام للحفاظ على صحة أمعائك

كتبت ميرفت رشاد

تلعب الأمعاء دورًا حيويًا في عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية ووظيفة المناعة، في حين أن اتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي أمران ضروريان، إلا أن بعض الفيتامينات يمكن أن تدعم على وجه التحديد صحة الأمعاء وتحسنها، وإليك أهم الفيتامينات التى يمكن تعزز صحة أمعائك والأطعمة الغنية بها ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

4 فيتامينات يمكن أن تساهم في الحصول على أمعاء صحية:

1. فيتامين أ

يُعرف هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون بدوره في الرؤية ووظيفة المناعة، ولكنه يلعب أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة بطانة الأمعاء، يساعد فيتامين أ على تنظيم تمايز وسلامة الخلايا التي تبطن الجهاز الهضمي، مما يضمن الامتصاص المناسب للعناصر الغذائية ويمنع المواد الضارة من دخول مجرى الدم، تشمل المصادر الجيدة لفيتامين أ الكبد وزيت السمك والبيض والفواكه والخضراوات الملونة مثل الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ، المانجو هي أيضًا مصدر لذيذ لفيتامين أ.

2. فيتامين د

غالباً ما يشار إلى فيتامين د باسم "فيتامين أشعة الشمس"، وهو ليس مهماً لصحة العظام فحسب، بل مهم أيضاً لصحة الأمعاء، يساعد على تعديل جهاز المناعة وتقليل الالتهابات في الأمعاء، أظهرت الدراسات أن نقص فيتامين د يرتبط باضطرابات الأمعاء المختلفة، مثل مرض التهاب الأمعاء ومتلازمة القولون العصبي، والمصدر الرئيسي لفيتامين د هو ضوء الشمس، ولكن يمكن العثور عليه أيضًا في الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل ومنتجات الألبان المدعمة وصفار البيض، المشروم هو مصدر آخر متعدد الاستخدامات لفيتامين د.

3. فيتامينات ب

فيتامينات ب، بما في ذلك ب1 (الثيامين)، ب2 (الريبوفلافين)، ب3 (النياسين)، ب6 (البيريدوكسين)، ب9 (حمض الفوليك)، و ب12 (الكوبالامين)، ضرورية للحفاظ على أمعاء صحية، يشاركون في إنتاج الطاقة ووظيفة الأعصاب وتخليق خلايا الدم الحمراء، وتلعب فيتامينات ب أيضًا دورًا حاسمًا في دعم ميكروبيوم الأمعاء، وهو مجتمع البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي، تشمل المصادر الجيدة لفيتامينات ب الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات الورقية واللحوم والأسماك والبيض.

4. فيتامين ج

يشتهر هذا الفيتامين القابل للذوبان في الماء بخصائصه المعززة للمناعة، ولكنه يلعب أيضًا دورًا في صحة الأمعاء، فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية بطانة الأمعاء من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، كما أنه يدعم إنتاج الكولاجين، وهو بروتين هيكلي يساعد في الحفاظ على سلامة حاجز الأمعاء، تعتبر الحمضيات والتوت والكيوي والخضراوات الورقية مصادر ممتازة لفيتامين سي، كما يعد الفلفل الحلو أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامين سي.