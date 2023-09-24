تفاصيل أكبر مشروع لربط المصانع بالموانئ لزيادة الاستثمار

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، استمرار تطوير منظومة النقل في مصر، حيث تتواكب خطط تحديث قطاع النقل في مصر، سواء بتحديث الموانئ أو الطرق أو وسائل النقل وغيرها، مع مستهدفات زيادة الاستثمارات والتصدير وتعزيز حركة التصنيع المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج وضمان فعالية حركة التجارة، وهو ما يظهر بوضوح في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا لتوفير البنية التحتية اللازمة لعمل المصانع، وبما يسهم في الوقت ذاته في توفير آليات جديدة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأضاف وزير النقل، خلال فيديو نشرته وزارة النقل بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مصر تضم أقدم ثاني سكك حديدية في العالم، حيث كانت تضم خطين فقط في البداية خط القاهرة/ اسكندرية، خط القاهرة/ السويس بإجمالي 400 كيلو، وحاليا مصر لديها حوالي 10 آلاف كيلو سكة حديد، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مشروعات عديدة لرفع كفاءة وتجديد وتطوير وازدواج وتحويل إشارات محطات السكة الحديد إلي كهربائية بدلا من الميكانيكية أو يدوية.

وتابع: يتم العمل على خلق مواصلات جديدة للموانئ الجافة جاري عمل وصلة لميناء جرجوب البحري تبلغ تقريبا 40 كم لربطه بخط سكة حديد الإسكندرية/ مطروح/ السلوم يتم العمل على وصلة 62 كم من الروبيكي إلى بلبيس لربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان، سواء من العاشر من رمضان إلى الروبيكي للربط مع خط سكك حديد القاهرة/ السويس ، أو من العاشر من رمضان إلى بلبيس للربط مع سكك حديد السويس لميناء السخنة وسكك حديد بلبيس/ الإسماعيلية/ بورسعيد لميناء بورسعيد لتحقيق الهدف من الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية، كما يتم العمل على وصلة تمتد من السادات لكفر داوود بطول 35 كيلو لربط الميناء الجاف والمنطقة الصناعية بالسادات بشبكة السكك الحديدية في المنوفية بمنطقة كفر داوود وجاري الانتهاء منه العمل على وصلة في المناشيل بـ 6 أكتوبر بحوالي 60 كيلو من خط القاهرة / اسكندرية مرورا بمحافظة المنوفية والبحيرة للربط بمنطقة ميناء الاسكندرية والقباري بالتحديد.