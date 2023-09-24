تعرف على أهم 5 سلع استوردتها مصر من الإمارات عام 2022

كتب مدحت عادل

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 2.5%.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن الواردات المصرية من الإمارات بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.

وتشير البيانات إلى أن أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2022 كانت وفقا لما يلي :

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 583 مليون دولار.

3. لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 255 مليون دولار.

4. نحاس ومصنوعاته بقيمة 247 مليون دولار.

5. أسماك بقيمة 156مليون دولار .

وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال العام المالى2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.